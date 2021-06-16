Euro
10.3419
-0.39%
Dolar
8.5247
-0.38%
Altın
509.78
-0.33%
Borsa
1.44
-0.19%
Bitcoin
341.205
0.50%
EXEN Coin
31.05
-8.73%
17ºC
İstanbul
Yağmur 17 C

    Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumu

    Anadolu Ajansı, Tavşan Adası açıklarında 30 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını görüntüledi.
    • AA
    • 16.06.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumu

    Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan ekip, Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında, deniz altındaki müsilajı görüntülemek için dalış yaptı.

    Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen dalış sırasında müsilajın, geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı gözlendi.

    ÖRÜMCEK AĞI GÖRÜNÜMÜ

    Görüş mesafesinin sıfıra yakın ve aynı ekibin bir ay önce gerçekleştirdiği dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu görüldü.

    Su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun şekilde görülen müsilajın, örümcek ağı görünümüne sahip olması dikkati çekti.

    Marmara'da deniz dibindeki yoğun müsilaj görüntülendi VİDEO

    “AŞAĞIDA ÇÜRÜDÜKÇE YUKARI ÇIKACAK”

    Dalış ekibinden Ercan Akpolat, "Denizin sıfır yüzeyinden 30 metreye kadar müthiş bir şekilde, göz gözü görmeyecek kadar yoğunluk var. Dışarıda gördüğünüz deniz salyası, aşağıda çürüdükçe yukarı çıkacak." dedi.

    Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumu #1

    Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumu #2

    Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumu #3

    Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumu #4

    Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumu #5

    Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumu #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir