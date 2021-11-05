Marmara Denizi 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi'nin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Marmara Denizi ile ilgili alınann önemli bir kararı açıkladı.

MARMARA DENİZİ 'ÖZEL ÇEVRE VE KORUMA BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karar ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ il sınırları içerisindeki Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi'nin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini bildirdi.

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGE SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Böylece 'Özel Çevre Koruma Bölge' sayısını 19'a çıktığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Zengin bir flora ve faunaya sahip, 200 balık türüne ev sahipliği yapan, göç eden birçok balık türünün yumurtlama alanı olan Marmara Denizi ve Adalar'ın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi sayımızı 19'a çıkardık.

"DENİZ YAŞAMININ DEVAMLILIĞINI SAĞLAMIŞ OLUYORUZ"

Bu tarihi kararla; ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi'mizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış oluyoruz.





"EKOLOJİK TEMELLİ, DOĞA DOSTU FAALİYETLER YÜRÜTECEĞİZ"

Marmara Denizi'mizi gelecek nesillere en güzel haliyle taşımak için hazırladığımız Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hedeflerimizden olan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanının onayıyla denizimizde bilimsel, ekolojik temelli, doğa dostu faaliyetler yürüteceğiz.

"YAŞAYAN VE YAŞATAN BİR MARMARA"

Hedefimiz; Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara. Yaşayan ve yaşatan bir Marmara."