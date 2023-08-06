Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD verilerine göre saat 18.29'da Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

ensonhaber.com Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, ülke genelinde büyük korkuya neden oldu. Toplam 11 ilde hissedilen afetin ardından yurt genelinde vatandaşlar deprem korkusuyla karşı karşıya geldi. Yalova açıklarında deprem Bu kez Marmara Denizi depremle sarsıldı... Marmara Denizi Yalova açıklarında saat 18.29 sularında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü. İstanbul'da da hissedildi Deprem Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da da hissedildi. Ayrıntılar geliyor...