Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ensonhaber.com

Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, ülke genelinde büyük korkuya neden oldu.

Toplam 11 ilde hissedilen afetin ardından yurt genelinde vatandaşlar korkusuyla karşı karşıya geldi.

Yalova açıklarında deprem

Bu kez Denizi depremle sarsıldı...

Marmara Denizi Yalova açıklarında saat 18.29 sularında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul'da da hissedildi

Deprem Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da da hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...