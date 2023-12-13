Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

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Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, 6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşamış, 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti.
Yaşanılan felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken son haftalarda Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi.
Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Bursa'nın Mudanya ilçesi açıkları Gemlik Körfezi'nde saat 23.04'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 9.11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntı, çevre iller ve İstanbul'dan da hissedildi.
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