Marmara Denizi'nde batan gemide can kaybı sayısı 2 oldu Marmara’da batan Batuhan A gemisinin mürettebatından 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı. 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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ensonhaber.com

Marmara Denizi açıklarında yaşanan gemi felaketine ilişkin yürütülen çalışmalardan acı haber geldi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan kazanın ardından ekipler harekete geçti ve geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

6 mürettebata ulaşmak için verilen mücadelede dalgıçlar, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı.

6'ncı günde bir cenaze daha tespit edildi

Bugün ise mürettebattan bir kişinin daha cansız bedeni tespit edildi. Kayıp denizci makine dairesinde bulundu.

Cenazenin gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk isimli mürettebata ait olduğu öğrenildi.

"6 saattir aynı yerdeyiz"

Tutuk, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söylemiş ve o anları kayıt altına almıştı.

Görüntülerde 6 saattir aynı yerde olduklarını söyleyen, "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabbim gemi batıyor" diyen Tutuk’un eşine, saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlenmişti.

Su yüzeyine çıkarılacak olan cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

Diğer kayıp 4 personel için aramalar devam ediyor.

Ekiplerin çalışması destekleniyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların enkazda yürüttüğü çalışmalara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor.

Ne olmuştu?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta battı.

Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda, geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.