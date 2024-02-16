Marmara Denizi’nde batan gemideki mürettebatın gemi batmadan önce son görüntüleri Marmara Denizi’nde batan kargo gemisinin mürettebatının, gemi batmadan önce ailelerine gönderdikleri videolar ortaya çıktı.

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AA & Ensonhaber

Önceki gün gece saatlerinde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin Kurşunlu mevkiinde su alan "BATUHAN A" isimli kargo gemisi battı.

Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı.

Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulundu.

Geminin yeri bulundu

Yapılan sonar taramalarında, Batuhan A isimli kargo gemisinin 51 metrede deniz tabanındaki görüntüsüne ulaşıldı.

Görüntülerle tespit edilen gemiye ulaşmak için ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ailelerine batmakta olan gemiden video gönderdiler

Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı.



Geminin mürettebatının, gemi batmadan önce ailelerine gönderdikleri videolar ortaya çıktı.

Mürettebattan birinin fırtına nedeniyle su alan gemiyi görüntüleyerek "Allahım sen bize yardım et" dediği görüldü.

