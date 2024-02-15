Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatının kimlikleri belli oldu İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan gemideki 6 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, kayıp mürettebatın kimlikleri de açıklandı.

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DHA

Marmara Denizi açıklarında yaşanan gemi felaketine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde seyir halindeyken İmralı Adası’nın güneybatısında su alan gemi ardından battı.

‘BATUHAN A’ isimli gemide 6 mürettebatın olduğu öğrenildi.

51 metre derinlikte tespit edildi

Kısa sürede devletin tüm imkanları seferber edildi ve arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekipler geminin 51 metre derinlikte olduğunu tespit etti.

İsimler belli oldu

Öte yandan gemi mürettebatının kimliği de belli oldu.

İsimler şöyle...

Kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24).

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)