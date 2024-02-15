AA
Marmara Denizi'nde bu sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 69 metre boyundaki kargo gemisi, su alarak battı.
275 kişilik ekip görevde
Ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batan "Batuhan A" adlı 1250 ton mermer tozu yüklü gemideki 6 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgede 275 personelin katılımıyla çalışmalar devam ediyor.
Limandan ayrılmadan önceki görüntüleri
Ekipler geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı buldu.
Öte yandan kargo gemisinin limandan hareketi öncesinde son görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, dün akşam saatlerinde limanda bekleyen "Batuhan A" gemisi görülüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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