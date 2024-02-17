Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı Marmara Denizi'nde batan gemide bulunan kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin de gemide olduğu tespit edildi.

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ensonhaber.com

Mermer tozu yüklü "Batuhan A" adlı kargo gemisi, Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında battı.

Batan gemide 6 mürettebatın olduğu bilgisinin ardından vakit kaybetmeden arama faaliyetlerine başlandı.

Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

Kayıp mürettebatı arama çalışmalarında üçüncü güne girildi

AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti’nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı.

İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye ulaştı.

Çok sayıda gemi arama faaliyetleri için bölgeye gönderildi

Yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi.

Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü.

Battığı pozisyonun arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldı.

Batma nedeni araştırılıyor

Öte yandan 1300 ton yük kapasiteli ticari geminin, 1250 tonluk normal yükle seyir halindeyken batmasının nedeni de araştırılıyor. Gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı brandanın sabitlenmediği ve fırtına nedeniyle bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtiliyor.

Böylece ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor. Hüseyin Tutuk isimli gemicinin kaydettiği görüntülerde de geminin üzerindeki mavi brandanın sabitlenmediği ve fırtınayla açıldığı görüldü.

Halat koptuğu için yapılamamıştı

Arama çalışmalarını Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinden koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ile yaklaşık 500'e yakın personelin çalışmaları sürdürdüğünü belirtirken, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için dün saat 17.00 itibarıyla yapılması planlanan dalış, TCG AKIN Gemisi'nin yer sabitleme çalışmaları sırasında halatının kopmasıyla gerçekleştirilemedi.

Dalış bugün gerçekleştirildi

Hava muhalefeti ve yaşanan olumsuzluklar nedeniyle dalışın dün gerçekleştirilemediğini söyleyen Bursa Valisi Demirtaş, bu sabah itibarıyla TCG AKIN Gemisi’nin 3 halatla yer sabitleme çalışmasını tamamladığını ve Deniz Kuvvetleri personelinin bugün gemiye dalışı gerçekleştireceğini belirtti.

2 kişinin cansız bedeninin geminin enkazında olduğu tespit edildi

Kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin de 'BATUHAN A' adlı ticari geminin enkazında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.