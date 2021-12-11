Marmara Denizi'nde denizanası istilası

Tekirdağ kıyılarında denizanası istilasının yaşanması üzerine açıklama yapan uzmanlar, iklim değişikliğinden kaynaklandığını söylediler.

Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Tekirdağ'daki Marmara Denizi açıklarında deniz yüzeyini kaplayan denizanaları zaman zaman kıyıda da görülüyor.

MARMARA AÇIKLARINDA DENİZANASI İSTİLASI

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimsel ve su sıcaklığına paralel olarak bazı bölgelerde denizanası sayısında artış görülebildiğini söyledi.

"İKLİM DEĞİŞİMİNİN GETİRDİĞİ BİR DURUM ENDİŞEYE GERKE YOK"

Şirin, durumun küresel iklim değişikliklerine ve mevsim sürelerinin uzamasına bağlı olduğunu ifade ederek, "Bu genel bir iklim değişikliğinin getirdiği bir durum, endişeye gerek yok. Uç noktalar halinde görüyoruz. Görülme süreleri uzayabiliyor. Popülasyonları çok yüksek seviyelere çıkabiliyor ama bazen de çok düşük seviyelere inebiliyor. Maalesef bu durumlarla karşılaşma oranları da her geçen gün artıyor." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da yılın belirli dönemlerinde denizanası sayısının arttığını belirterek, vatandaşların bu duruma şaşırdıklarını ifade etti.