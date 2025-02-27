Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi

İHA

Marmara Denizi'ne müsilaj tehditi geri döndü..

Bilim insanları, uzun süredir deniz kirliliği ve buna bağlı olarak oluşan müsilaj tehditine karşı uyarılarda bulunuyor.

Ekim ayı sonunda Marmara Denizi'nde başlayan müsilaj, kısa sürede tüm bölgeyi etkisi altına aldı.

UZMAN İSİMDEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de müsilajın etkisinin sürdüğünü belirterek, çözüm için denize arıtılmadan bırakılan atıkların durdurulması gerektiğini vurguladı.

"MÜSİLAJSIZ BİR MARMARA İSTİYORSAK, ÇALIŞMAYAN ARITMA TESİSLERİ FAALİYETE GEÇİRİLMELİ"

Müsilajın Marmara Denizi'nin yüzeyden 30 metre derinliğe kadar olan kısmını sardığını belirten Prof. Dr. Sarı, Bozcaada, Gökçeada çevreleri ve Saros Körfezi'nde de müsilajın görüldüğünü söyledi.

Deniz ekosisteminin korunması için atık yönetimine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Sarı, şöyle dedi:

Müsilajsız bir Marmara istiyorsak, denize arıtmadan bıraktığımız atıkları durdurmalı, çalışmayan arıtma tesislerini faaliyete geçirmeli ve sanayi kuruluşlarını sıkı denetlemeliyiz.

TOPLUMSAL BİLİNÇ VE SORUMLULUK ÇAĞRISI

İklim değişikliğinin deniz yüzeyi sıcaklıklarını artırdığını belirten Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nin mevcut yapısının değiştirilemeyeceğini, ancak yanlış uygulamaların düzeltilmesiyle müsilajın önüne geçilebileceğini ifade etti.

"Marmara Denizi çevresinde yaşayan herkes, kimyasal kullanımını azaltarak bireysel olarak denizin iyileşmesine katkıda bulunabilir" diyen Sarı, deniz ekosisteminin korunması için toplumsal bilinç ve sorumluluk çağrısında bulundu.