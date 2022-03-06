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- Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz ulaşımı engelledi
Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz ulaşımı engelledi
Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan poyraz, deniz ulaşımını engelledi.
- AA
- 06.03.2022 - 15:29
Marmara Denizi'nde sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren poyraz, gün içerisinde şiddetini artırmaya başladı.
Deniz ulaşımında aksamaların yaşanmasıyla çok sayıda gemi Tekirdağ açıklarına demirlerken balıkçı tekneleri ise denize açılamadı.
Şiddetli rüzgarın hızının zaman zaman 50 kilometreye ulaştığı açıklandı.
YARIN DA ETKİSİ GÖSTERECEK
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini belirtti.
Poyarız yarın da etkisini göstermeye devam edeceğini öne sürüldü.