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    Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz ulaşımı engelledi

    Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan poyraz, deniz ulaşımını engelledi.
    • AA
    • 06.03.2022 - 15:29
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    Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz ulaşımı engelledi

    Marmara Denizi'nde sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren poyraz, gün içerisinde şiddetini artırmaya başladı.

    Deniz ulaşımında aksamaların yaşanmasıyla çok sayıda gemi Tekirdağ açıklarına demirlerken balıkçı tekneleri ise denize açılamadı.

    Şiddetli rüzgarın hızının zaman zaman 50 kilometreye ulaştığı açıklandı.

    YARIN DA ETKİSİ GÖSTERECEK

    Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini belirtti.

    Poyarız yarın da etkisini göstermeye devam edeceğini öne sürüldü.

    Marmara Denizi nde şiddetli poyraz ulaşımı engelledi #1

    Marmara Denizi nde şiddetli poyraz ulaşımı engelledi #2

    Marmara Denizi nde şiddetli poyraz ulaşımı engelledi #3

    Marmara Denizi nde şiddetli poyraz ulaşımı engelledi #4

    Marmara Denizi nde şiddetli poyraz ulaşımı engelledi #5


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