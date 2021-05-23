Su altındaki canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyen ve deniz salyası olarak da bilinen müsilaj nedeniyle çok sayıda canlı yok olurken, vatandaşlar da durumdan şikayetçi oldu.

3 aya yakın bir süredir Marmara Denizi'ni istila eden ve deniz salyası adıyla da bilinen müsilaj, doğal yaşam için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Suyun üzerindeki kirli görünümünün yanında su altı canlılarına da büyük zararlar veren deniz salyalarının Marmara Denizi'ndeki miktarı her geçen gün artıyor.

Midye ve balıkların hayatta kalmak için mücadele ettiği deniz salyaları, yoğunluklu olarak Gemlik Körfezi civarında yer alıyor.

MARMARA DENİZİ'NİN MÜSİLAJLI SON HALİ

Marmara Denizi'ndeki deniz salyalarını görüntüleyen bir vatandaş da, durumun ne kadar içler acısı olduğunu göstermek adına bir video yayınladı.

Marmara Denizi'ndeki deniz salyaları, neredeyse tüm yüzeyi kapladı VİDEO



YETKİLİLERE SESLENDİ

Yayınlanan videoda çevrenin ne derece etkilendiği görülürken, vatandaşın, "Gerçekten çok yoğun bir şekilde etkisini gösteriyor. Denizin üstü adeta bembeyaz. Umarım yetkililer bu konuyla ilgilenir ve çözüme ulaştırırlar." sözleri dikkat çekti.