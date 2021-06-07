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- Marmara Denizi'ndeki müsilaj belası havadan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj belası havadan görüntülendi
- İHA
- 07.06.2021 - 16:05
- Güncelleme : 07.06.2021 - 16:17
İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe sahilinde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, yoğunlaşmaya devam ediyor.
Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi.
KOKUSUYLA BERABER YOĞUNLUĞUNU ARTIRIYOR
İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, özellikle sabah saatlerinde yoğun bir kokuyu da beraberinde getiriyor.
Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, sahil şeridinde oluşturduğu tabaka ile korkutucu görüntülere neden oldu.
Marmara Denizi'ndeki müsilaj felaketinin havadan görüntüsü
MÜSİLAJ FELAKETİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ
Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Kadıköy Fenerbahçe sahilinde son durum drone ile görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde, sahil şeridini kaplayan deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğü gözler önüne serildi.