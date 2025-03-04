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DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) 2 milyon 674 bin 708 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 23 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimde, Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiği belirlendi.

SU NUMUNESİ ANALİZ EDİLDİ

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğu ve köpüklendiği görüldü.

Atık su numunesinin analizi sonucu 'askıda katı madde', 'biyokimyasal oksijen ihtiyacı' ve 'toplam azot parametreleri'nin sınır değerleri aştığı tespit edildi. Aynı ihlalin 2'nci kez gerçekleşmesi nedeniyle Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak İSKİ'ye 2 milyon 674 bin 708 TL idari ceza kesildi.

AYNI NOKTADA İKİNCİ CEZA

Bakanlık ekipleri, 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde, içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ'ye '2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8'inci maddesine' istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı.