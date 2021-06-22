Marmara Denizi'ne müsilaja karşı oksijen verilecek

Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele kapsamında Kocaeli Körfezi'nde 4 farklı noktada, Pendik'te belirlenen bir alanda 30 metre derinliğe cihazlar yardımıyla oksijen verilecek.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle 8 Haziran tarihinde Türkiye'nin en büyük deniz seferberliği başlatıldı.

İki haftadan bu yana devam eden temizlik çalışmaları İstanbul, Kocaeli Karamürsel, Bursa Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı yürütülüyor.

OKSİJEN CİHAZLARI PİLOT BÖLGELERE YERLEŞTİRİLDİ

Müsilajla mücadele kapsamında bugün pillot bölge belirlenen İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı.

DENİZİN 30 METRE DERİNLİĞİNE OKSİJEN VERİLECEK

İleri teknolojili cihazlarla denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan cihazlar, bulunduğu alanın 500 metre çapında, 30 metre derinliğinde yaklaşık 16 ila 26 hektar genişlikteki alana etki edebiliyor.

DENİZ YÜZEYİNİ TEMİZLERKEN, DENİZ ALTINDAKİ EKOLOJİK YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK

Oksijen cihazları, bir taraftan deniz yüzeyindeki gerginliği azaltıp temizlerken, bir taraftan da denizin altındaki eski ekolojik yaşama katkı sağlayacak.

Müsilajdan kurtulmak için Marmara Denizi'ne oksijen nasıl verilecek VİDEO

SONUÇ ALINIRSA TÜM MARMARA DENİZİ'NDE UYGULANACAK

Test aşaması 6-8 hafta sürecek, sonuç alınması durumunda uygulama, tüm Marmara Denizi'nde yapılacak.

Projede kullanılan cihazlarla, yurt dışındaki deniz salyası problemlerinde sonuç alındığı öğrenildi.