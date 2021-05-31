Marmara Denizi'ni deniz salyaları kapladı

Deniz üzerinde olduğu kadar dibinde de endişelendiren seviyelere ulaşan müsilaj, akıllara iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni getirdi.

Marmara Denizi, son günlerde deniz salyası (müsilaj) yoğunluğu ile konuşuluyor.

İstanbul'un birçok kıyısında tabaka halinde biriken deniz salyası, deniz tabanında ve açıklarda da yoğunlaştı.

Salyaların oluşturduğu kirlilik ve koku çevre sakinlerini rahatsız ederken, dalgıçların faaliyetleri ve su altı avcılığı da bu durumdan olumsuz etkileniyor.

DENİZ SALYASI ALARMI

Avlanamadıklarını belirten vatandaşlar, avcılıklarının yüzde 70 civarında azaldığını söylüyor.

Salyaların, ayrıca denizin altını üstünden daha kötü bir hale getirmeye başladığı ve deniz atları, yengeçler, küçük balıklar, kum üzerinde yaşayan canlıların solungaçları tıkandığı için öldüğü kaydedildi.

Marmara Denizi'nde deniz salyası alarmı ViDEO

"TEMEL ATMAMA" TÖRENİ GÜNDEMDE

Marmara'da ortaya çıkan manzara, akıllara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "temel atmama" törenini getirdi.

İmamoğlu, Kasım 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek, "temel atmama" programı düzenlemişti.

"ARITMA TESİSİ GEREKLİYDİ"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tepki çeken törene atıfta bulunarak, İmamoğlu'nun ‘ihtiyaç yok’ diye ‘temel atmama’ töreni yapıp iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesine aslında ne kadar da ihtiyaç duyulduğunun ortaya çıktığını bildirmişti.

Birpınar, konuyu şekilde açıklamıştı:

"İÇME SUYU OLARAK SATILIYOR"

"Dünyanın, atıksuyu evde dahi kullanılabilecek seviyeye getirebilecek en ileri teknolojisi olan membran teknolojisiyle yapılacak tesis; Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük kapasiteli membran tesisi olacaktı. Yani Tesiste, atıksuyu içilebilir seviyeye getirme teknolojisi var.

Singapur’da bu tesiste arıtılan suya mineral takviyesi yapılarak marketlerde içme suyu olarak satılıyor. ABD, tesisten arıtılan suyu, yeraltına pompalayarak, yeraltı su seviyesini korumada kullanıyor.

"İSTANBULLULARA BÜYÜK HAKSIZLIK"

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan, kentsel dönüşüm sürecine giren, altyapı ihtiyacı her gün büyüyen, İstanbul için 'ihtiyaç yok' demek, İstanbullulara büyük haksızlıktır. Kaldı ki, İmamoğlu'nun seçim vaatlerinde İleri Teknoloji Arıtma Tesisi vardı.

İptal edilen tesisin arıtma kapasitesi; 435 bin metreküp/gün ve membran teknolojisi ile yapılacaktı. Tesisin tamamı yeraltında yapılacak, üzeri halka açık yeşil alan ve park olacaktı. İthal değil, İTÜ MEMTEK ile yerli ve milli teknoloji kullanılarak yapılacaktı.

Bu tesisten elde edilecek arıtma suyu doğrudan deşarj edilmeyip, Kağıthane Deresi ve çevresindeki alanların peyzaj sulaması da bu tesisten çıkan su ile yapılacaktı. İçme suyu şebekesinden bu kadar büyük alanın peyzaj sulaması yapılması şehir için büyük israf."

