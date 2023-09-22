Marmara Denizi’ni kirleten gemiye 7 milyon 717 bin lira ceza

İHA
Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir atan Liberya bayraklı bir geminin Marmara Denizi'ne kirli balast su bastığını tespit edildi.
Ekipler kirli balast suyun denize bırakıldığı anları ise kayıt altına aldı.
8 milyona yakın para cezası
Gemiye Çevre Kanunu çerçevesinde 7 milyon 717 bin 748,58 lira idari para cezası kesildi.
Gemi seferden men edildi
Yalova Bölge Liman Başkanlığınca gemi seferden men edildi.
Konuyla ilgili tahkikatı sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)