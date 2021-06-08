Euro
10.5022
-0.02%
Dolar
8.6149
0.03%
Altın
525.82
-0.02%
Borsa
1.447
0%
Bitcoin
285.121
-10.67%
EXEN Coin
32.79
-7.37%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C
    Kocaeli'de atık sular Marmara Denizi'ne dökülürken görüntülendi

    Kocaeli'de atık sular Marmara Denizi'ne dökülürken görüntülendi

    Günlerdir deniz salyası (müsilaj) ile zor zamanlardan geçen Marmara Denizi, şimdi de atık sularla tehdit altında.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 04:45
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 05:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Marmara Denizi'ni tehdit eden deniz salyası (müsilaj) neredeyse tüm Marmara Denizi'ni kapladı.

    Ege ve Karadeniz'de de görülmeye başlayan ve canlı popülasyonu etkileyen deniz salyasına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı.

    TONLARCA ATIK SU MARMARA'YA DÖKÜLÜYOR

    Deniz salyasını temizlemeye yönelik yapılan çalışmalar sürdürülürken, bir vatandaş da Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, Dilderesi mevkiinde arıtma tesisinden geldiği düşünülen atık sularının Marmara Denizi'ne karıştığını öne sürerek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

    Kocaeli'de atık sular Marmara Denizi'ne dökülürken görüntülendi VİDEO

    Kocaeli de atık sular Marmara Denizi ne dökülürken görüntülendi #1

    Kocaeli de atık sular Marmara Denizi ne dökülürken görüntülendi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir