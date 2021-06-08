Günlerdir deniz salyası (müsilaj) ile zor zamanlardan geçen Marmara Denizi, şimdi de atık sularla tehdit altında.

Marmara Denizi'ni tehdit eden deniz salyası (müsilaj) neredeyse tüm Marmara Denizi'ni kapladı.

Ege ve Karadeniz'de de görülmeye başlayan ve canlı popülasyonu etkileyen deniz salyasına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı.

TONLARCA ATIK SU MARMARA'YA DÖKÜLÜYOR

Deniz salyasını temizlemeye yönelik yapılan çalışmalar sürdürülürken, bir vatandaş da Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, Dilderesi mevkiinde arıtma tesisinden geldiği düşünülen atık sularının Marmara Denizi'ne karıştığını öne sürerek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

Kocaeli'de atık sular Marmara Denizi'ne dökülürken görüntülendi VİDEO