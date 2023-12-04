Marmara'da yaşayan vatandaşlar, 3 dakika arayla 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı...
Merkez üssü, Gemlik Körfezi'nde Bursa'nın Mudanya ilçesi açıkları olan depremler, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi.
Depremi hisseden vatandaşlar, korkuya kapılarak soluğu dışarıda aldı. Can havliyle dışarı çıkan vatandaşlar, uzun bir süre binalara giremedi.
İstanbul'da yaşayanların bazıları da depreme canlı yayında yakalanırken, Ensonhaber Whatsapp Hattı'na Bursa'dan bir video geldi.
Esnafın kaçışı kamerada!
Ensonhaber Whatsapp Hattı'na gelen videoda; depreme dükkanında yakalanan bir esnafın korkuyla kaçışı yer alıyor.
Bilgisayarla uğraştığı sırada depreme yakalanan vatandaş, panikle yerinden kalkarak dışarı çıkmaya çalışıyor.
Dükkanda yer alan diğer müşterilerin çıkması için işarette bulunan esnafın can havli, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Esnafın can havliyle kaçış anları ise Marmara'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü de özetler nitelikte.
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