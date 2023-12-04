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Marmara fena sallandı! Esnafın kaçış anı anbean kamerada

Marmara fena sallandı! Esnafın kaçış anı anbean kamerada Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korku dolu anların yaşandığı depremde, vatandaşlar can havliyle dışarı çıkmaya çalıştı. O anlarda da bir esnafın kaçış anı kameralara yansıdı.