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Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

MGM'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için yarın kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.