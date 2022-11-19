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Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
MGM'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için yarın kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
- 19.11.2022 - 15:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor
Rüzgarın yarın bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesinin beklendiği kaydedildi.
Olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı
DHA'nın haberine göre; yetkililer, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.