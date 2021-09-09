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    Marmara için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

    Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi için aralıklı sağanak ve kuvvetli rüzgar öngörülüyor.
    • AA
    • 09.09.2021 - 03:05
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    Marmara için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar bugün mevsim normalleri civarında olacak.

    Sabah saatlerinden itibaren Edirne çevreleri ile zamanla bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    İstanbul'un birçok ilçesinde ise sabahtan itibaren sağanak ve kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

    RÜZGARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR

    Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

    Marmara için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı #1

    Marmara için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı #2

    Marmara için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı #3

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