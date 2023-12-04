Marmara sallandı... Deprem uzmanlarından açıklama geldi! 'Bu kentimizin yeri çok tehlikeli'

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Deprem kuşağı ülkesi olan Türkiye, aylar önce asrın felaketini yaşadı.

11 ili etkileyen depremlerin ardından, senaryolar yazılmaya başladı ve uzmanlardan art arda uyarılar geldi.

Deprem uzmanları kentlerin güvenilir hale getirilmesi için açıklamalarda bulunurken, uyarıların başında İstanbul yer aldı.

İstanbul sallandı

Korkulan ise bugün oldu...

AFAD, Gemlik Körfezi merkezli önce 4.5 büyüklüğünde 3 dakika sonra da 5.1 büyüklüğündeki depremi açıkladı. Afet, İstanbul ve Bursa'da şiddetli şekilde hissedildi.

Ardından gözler, uzmanlardan gelecek açıklamalara çevrildi.

"Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5.1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun.