Marmara sallandı! Gemlik Körfezi merkezli şiddetli depremde panik anları Mudanya açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Şiddetli sarsıntının ardından çevre illerde milyonlarca insan bulundukları binalardan sokaklara fırladı.

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ensonhaber.com

Deprem ülkesi olan Türkiye büyük bir tehlike atlattı.

Marmara Denizi, 3 dakika arayla 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı...

Merkez üssü, Gemlik Körfezi'nde Bursa'nın Mudanya ilçesi açıkları olan depremler, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi.

Bursa sokağa indi

Haftanın ilk mesai gününde meydana gelen depremle birlikte, şiddetle sarsılan binalarda milyonlarca insan sokaklara döküldü.

Bölgedeki okullar iş yerleri ve kamu binaları saniyeler içinde boşaltıldı.

Panik anları kamerada

Depremi hisseden Bursa, İzmir, Çanakkale, Yalova gibi illerde kayıtta olan kameralar panik anlarını görüntüledi.

Özellikle Bursa'da panikle binaları boşaltan halk ilk şoku atlatmaya çalışıyor.