Marmara sarsıldı! Yalova'da deprem nedeniyle eğitime ara verildi Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde depremden etkilenen Yalova'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

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Türkiye, depremle sarsıldı.

AFAD, Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Büyük korkuya neden olan afet, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Can ve mal kaybı yok

Depremin merkezinin ise Gemlik Körfezi olduğu açıklandı.

Ekipler, saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilirken herhangi can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Yalova'da eğime ara verildi

Çalışmalar devam ederken velilerin beklediği haber de geldi.

Depremin hissedildiği Yalova’nın Armutlu ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.