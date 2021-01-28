Marmara Üniversitesi'ndeki final sorusunu hazırlayan öğretim görevlisine soruşturma

Hazırladığı sınav sorularında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik cevaplara yer veren Bülend Nami Nomer'in, okul yönetimi tarafından istifası istendi.

Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Bülend Nami Nomer tarafından hazırlanan siyasi içerikli final soruları, sosyal medyada gündem haline geldi.

Sosyal medyada paylaşılan sorularda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Tayyip" adıyla bahsedilerek üniversite ruhuna yakışmayan, ciddiyetten uzak ifadelere yer verildi.

"TAYYİP HER ZAMAN KAZANIR"

'Ekonomiye Giriş' dersi için hazırlanan sınavda, "Bir çift ayakkabı almak istiyorsun ancak senin için çok pahalı, bu ne anlama geliyor?" sorusunda "Tayyip'e sor" şıkkı yer aldı.

Bülend Nami Nomer, fındık üretimi ve ticaretiyle iligili bir diğer soruya ise "Tayyip her zaman kazanır" şıkkını koydu.

ÜNİVERSİTE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ortaya çıkan bu sorular kullanıcılar tarafından tepki toplarken, Marmara Üniversitesi'nden yaşanan olaya ilişkin açıklama geldi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden bir öğretim elemanının 2547 sayılını kanunun 40'a maddesi ile görevlendirildiği Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Introduction to Economics I dersinin test olarak yapılan final sınavındaki seçeneklerden bazılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.

İSTİFASI İSTENDİ

Öte yandan üniversite yönetiminin, öğretim görevlisinden istifasını ya da emekliliğini istediği, aksi halde görevden alınacağını söylediği öğrenildi.