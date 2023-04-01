Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı geldi.
Yapılan açıklamada cumartesi günü Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İstanbul da uyarıldı
Meteoroloji 1 . Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada İstanbul'da rüzgarın güney ile güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, 70-80 km/saate varan şiddette eseceğinin tahmin edildiği ifade edildi.