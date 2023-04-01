Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor Meteorolojiden Marmara ve Ege için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı. İstanbul'da lodosun kuvvetli, 70-80 km/saate varan şiddette eseceğinin tahmin edildiği açıklandı.

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı geldi.

Yapılan açıklamada cumartesi günü Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul da uyarıldı

Meteoroloji 1 . Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada İstanbul'da rüzgarın güney ile güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, 70-80 km/saate varan şiddette eseceğinin tahmin edildiği ifade edildi.