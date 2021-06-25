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    Marmara’da 6 bin 564 metreküp müsilaj temizlendi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, günlük temizlenen müsilaj ölçüsünü verdi. Bakan Kurum, “Müsilaj seferberliğimizin on yedinci gününde 406 metreküp müsilajı temizledik” dedi.
    • AA
    • 25.06.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 14:27
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    Marmara’da 6 bin 564 metreküp müsilaj temizlendi

    Marmara Denizi’nde müsilaj temizliği sürüyor…

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün yapılan müsilaj temizleme miktarını açıkladı.

    Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Kurum, “Marmara Denizi'mizde ara vermeden sürdürdüğümüz müsilaj seferberliğimizin on yedinci gününde 406 metreküp müsilajı temizledik. 24 Haziran ile birlikte 6 bin 564 metreküp müsilajı bertaraf için düzenli depolama alanlarına gönderdik.” dedi.

    İLLERE GÖRE TEMİZLENEN MÜSİLAJ MİKTARI

    İllere göre temizlenen müsilaj miktarını da duyuran Bakan Kurum, “24 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul’da 2 bin 858 metreküp, Kocaeli’de 435 metreküp, Bursa’da 143 metreküp, Tekirdağ’da 154 metreküp, Balıkesir’de 644 metreküp, Çanakkale’de 678 metreküp ve Yalova’da 1652 metreküp müsilajı 392 bölgedeki çalışmalarımızla Marmara Denizi'mizden temizledik.” ifadelerini kullandı.

    DENETİMLER SÜRÜYOR

    Kurum, ayrıca denetimlerin sürdüğünü de hatırlatarak “Denetimlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Dün yaptıklarımızla birlikte toplam 6 bin 473 denetimi tamamladık. 1.775 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda incelemeye gönderdik. Denizimize ve deniz canlılarımıza nefes aldırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

    Marmara’da 6 bin 564 metreküp müsilaj temizlendi #1

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