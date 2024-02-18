Marmara'da batan "Batuhan A" gemisinde ölen Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinde hayatını kaybeden aşçı Zeynep Kılınç, Adana'da toprağa verildi.

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İHA

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere bin 250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden “Batuhan A” adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında battı.

Batan gemiyi arama çalışmaları devam ederken, yapılan dalışlar sonucunda üzen bir haber geldi.

Gemide aşçı olarak yer alan Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Toprağa verildi

Bursa'da yapılan otopsisinin ardından Kılıç'ın cenazesi Adana'ya gönderildi. Adana'da Kabasakal Mezarlığında Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)