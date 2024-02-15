Marmara'da batan gemi denizin 51 metre altında bulundu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kargo gemisinin 51 metre derinlikte deniz tabanındaki sonar görüntüleri paylaşıldı.

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AA

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan kargo gemisi battı.

Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı.

Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulundu.

275 personel arama çalışmalarını sürdürüyor

İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışması 275 personelle devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 06.30'da Karacabey ilçesi açıklarında 6 kişilik mürettebat bulunan "Batuhan A" gemisinin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alındığı duyuruldu.

Gemiler ve botlar sevk edildi

Açıklamada, bunun üzerine olay yerine TCSG-313 ve TCSG 85 gemileri ile TCSG-25 ve KB-4502 botlarının sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca, geminin tam yerinin tespit edilmesi için Deniz Kuvveleri Komutanlığına bağlı sonar cihazı olan TCG ÇUBUKLU olay yerine ulaştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG AYVALIK ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG GÜVEN gemisi de olay yerine sevk edildi.

Geminin yeri bulundu

Yapılan sonar taramalarında, Batuhan A isimli kargo gemisinin 51 metrede deniz tabanındaki görüntüsüne ulaşıldı.

Görüntülerle tespit edilen gemiye ulaşmak için ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Uraloğlu açıklama yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraoğlu açıklamasında "Geminin çağrılara cevap vermemesi nedeniyle tehlike safhası ilan edildi. Bölgede gemiye dair bir bulguya henüz rastlanmamıştır. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor." dedi.

Aynı gemi daha önce karaya oturmuş

"Batuhan A" gemisinin 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu.

Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı.

MSB: Sonar cihazı ile tespit edildi

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:

Marmara Denizi’nde batan BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit etti.



Deniz Kuvvetlerimiz, ayrıca arama kurtarma çalışmaları için bir adet Deniz Karakol Uçağı görevlendirdi. İzmit Körfezi’nde bulunan araştırma gemimiz TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemimiz TCG AYVALIK da bölgeye intikal etti. Su altı ve su üstü arama yeteneklerine sahip olan her iki gemimiz bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlarken, ilave olarak Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemimiz TCG AKIN da destek için bölgeye intikale devam ediyor.



Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimize ait bir adet Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığında, Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bekletiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)