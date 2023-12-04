Marmara'da deprem! Bakan Yerlikaya son gelişmeleri paylaştı

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Marmara bugün güne depremle başladı...

Marmara'da yaşayan vatandaşlar, 3 dakika arayla 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı...

Merkez üssü, Gemlik Körfezi'nde Bursa'nın Mudanya ilçesi açıkları olan depremler, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi.

Depreme ilişkin yaşanan gelişmeleri an an paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından son durumu açıkladı.

Olumsuz bir durum olmadığının altını çizen Yerlikaya, merdivenden düşerek yaralanan iki vatandaş olduğunu söyledi.

Depremden sonra İstanbul ve Bursa'daki son durum

Bu sabah 10.42’de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sonrasında en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü.



İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE Ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112’ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



İSTANBUL

Esenler 1, Küçükçekmece 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir.



BURSA

Mudanya’da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir.



Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.