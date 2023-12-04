Marmara'da deprem! İletişimi etkileyen olumsuz bir durum kaydedilmedi

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Marmara'da yaşayan vatandaşlar, güne depremle başladı.

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliğini AFAD, 8,98 kilometre olarak açıkladı.

Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi.

Vatandaşların korkuya kapıldığı depremde, herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmemesi de yüreklere su serpti.

Depremden sonra iletişim alanında da sorunlar yaşanmazken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, detayları paylaştı.

Sayan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İletişimi etkileyen olumsuzluk yok"

(Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin) Genel olarak iletişimi etkileyen olumsuzluk yok. Mobil ses trafiklerimizde normal zamana göre yüzde 300'ü geçen bir artış görüyoruz ve bu artış devam ediyor. İletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için bu tür yoğunluk olan dönemlerde internet tabanlı arama yapmamız ve SMS kullanmamız oldukça önemli.