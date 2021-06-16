- Haberler
- Gündem Haberleri
- Marmara'da etkili olan lodos, müsilajı kıyıya taşıdı
Marmara'da etkili olan lodos, müsilajı kıyıya taşıdı
- İHA
- 16.06.2021 - 09:47
- Güncelleme : 16.06.2021 - 10:20
Marmara'yı saran deniz salyası ile olan mücadele devam ediyor.
Toplanan salyanın miktarı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılıyor.
Ancak, Marmara'da etkili olan yağış, müsilajın etkisini artırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, kentte beklenen yağış başladı.
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, kuvvetli rüzgar müsilajı kıyı kesimlerine kadar taşıdı.
SAHİLDE TABAKA OLUŞTU
Bostancı'da kıyıya vuran lodos, sahilde müsilaj tabakaları oluşmasına neden oldu.
Lodosun etkisiyle kenara vuran müsilaj, sahil boyunca yayıldı.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve lodos, kara ve deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
O anlar çekilen fotoğraf karelerine yansırken, temizleme sefererliği devam ediyor.
Marmara'da etkili olan lodos, müsilajı kıyıya taşıdı VİDEO