Euro
10.3194
-0.61%
Dolar
8.5075
-0.58%
Altın
509.48
-0.39%
Borsa
1.441
-0.13%
Bitcoin
343.191
0.46%
EXEN Coin
26.00
-22.84%
17ºC
İstanbul
Yağmur 17 C

    Marmara'da etkili olan lodos, müsilajı kıyıya taşıdı

    İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle müsilajın etkisi kıyıya kadar ulaştı.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmara'da etkili olan lodos, müsilajı kıyıya taşıdı

    Marmara'yı saran deniz salyası ile olan mücadele devam ediyor.

    Toplanan salyanın miktarı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılıyor.

    Ancak, Marmara'da etkili olan yağış, müsilajın etkisini artırdı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, kentte beklenen yağış başladı.

    Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, kuvvetli rüzgar müsilajı kıyı kesimlerine kadar taşıdı.

    SAHİLDE TABAKA OLUŞTU

    Bostancı'da kıyıya vuran lodos, sahilde müsilaj tabakaları oluşmasına neden oldu.

    Lodosun etkisiyle kenara vuran müsilaj, sahil boyunca yayıldı.

    Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve lodos, kara ve deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

    O anlar çekilen fotoğraf karelerine yansırken, temizleme sefererliği devam ediyor.

    Marmara'da etkili olan lodos, müsilajı kıyıya taşıdı VİDEO

    Marmara da etkili olan lodos, müsilajı kıyıya taşıdı #1

    Marmara da etkili olan lodos, müsilajı kıyıya taşıdı #2

    Marmara da etkili olan lodos, müsilajı kıyıya taşıdı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir