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Marmara'da etkili olan lodos, müsilajı kıyıya taşıdı

Marmara'da etkili olan lodos, müsilajı kıyıya taşıdı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle müsilajın etkisi kıyıya kadar ulaştı.