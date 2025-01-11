Marmara’da müsilaj denetiminde iki belediye ile dört işletmeye 10,3 milyon lira ceza

DHA
2020 yılının başlarında Marmara Denizi'nde görüleye başlayan müsilaj felaketi tekrar ortaya çıkmaya başladı.
Yer yer insan boyutlarına ulaşan müsilaj, deniz yaşamı kadar insanların da yaşamını tehdit etmeye başladı.
Müsilajın geri dönmesiyle birlikte Marmara Denizi Havzası’nda denetimler sıklaştı.
İKİ BELEDİYE VE DÖRT İŞLETMEYE PARA CEZASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 6-10 Ocak tarihleri arasında Marmara Denizi Havzası’nda müsilaj denetimi yaptı.
Denetimler sonucu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile dört işletmeye para cezası uygulandı.
Bakanlık uygulanan cezaların toplam tutarının 10,3 milyon lira olduğunu bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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