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Marmara’da müsilaj denetiminde iki belediye ile dört işletmeye 10,3 milyon lira ceza

Marmara’da müsilaj denetiminde iki belediye ile dört işletmeye 10,3 milyon lira ceza Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Marmara Denizi Havzası’nda 6-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde, Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile dört işletmeye 10,3 milyon lira para cezası kesti.