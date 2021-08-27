Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde Marmara'da müsilaj ile mücadele eden balıkçılara 2 kat destekleme verilecek.

Resmi Gazete'de, balıkçıları ilgilendiren bir yeni karar yayınlandı.

Yayınlanan kararla, Tarım ve Orman Bakanlığından geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde 2020-2021’de balıkçılara yönelik yapılacak olan desteklere yönelik esaslar açıklandı.

12 METREDEN KÜÇÜK BOYDAKİ BALIKÇI GEMİSİ SAHİPLERİ FAYDALANACAK

Bu Tebliğde düzenlenen desteklemeden, geçerli bir ruhsata sahip olan, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabiliyor.

Karar çerçevesinde Marmara Denizi çevresinde bulunan illerdeki balıkçılara yönelik açılan geçici madde ile müsilaj ile mücadele eden illere desteklemelerin 2 kat ödeneceği açıklandı.





1 EYLÜL'DE ÇİFTE BAYRAM EDECEKLER

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra desteklemelerden 2 kat faydalanacak olan Tekirdağlı balıkçılar, haberi duyunca çok sevindiklerini dile getirdi. Bu haberle av yasağının kalkacağı 1 Eylül’ü bekleyen balıkçılar çifte bayram yaşıyor.

Marmara'da müsilajdan etkilenen balıkçılar 2 kat destek alacak VİDEO











MÜSİLAJ MÜCADELESİNE 2 KATI ÖDEME

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Tatlı bir heyecan içerisindeyiz. Karadeniz’deki arkadaşlarımız ile istişare ediyoruz. Palamut, lüfer ve çinekopun bol olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlarımız tüm bakımlarını yaptılar. Kayıklarımız boyandı, mazotlarımız alındı. 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyeceğiz inşallah. Salyanın bundan yaklaşık 2 ay öncesine kadar Marmara’da tamamıyla bittiğini görüyoruz. Bununla alakalıda Allah devletimizden razı olsun. Resmi Gazete'de yayınlandı. Mağdur olan arkadaşlarımıza 2 katı ödeme inşallah bizlere takdim edecekler. Balıkçımız biraz daha rahatlamış olacak. Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Çok sevinçliyiz. Hem balık olacağından dolayı sevinçliyiz hem de devletimizin bize böyle yardımda bulunacağından daha da sevinçliyiz.” dedi.





"NE GELİRSE ALLAH RAZI OLSUN"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz ise "Evet 2 katını verecek. Bin 250 alan arkadaşlarımız 2 buçuk alacak. Allah razı olsun devletimizden. Balıkçıyız günlük yaşayan insanız. Ne gelirse Allah razı olsun.” dedi.



