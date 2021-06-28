Marmara’da toplanan müsilaj miktarı 7 bin 932 metreküp oldu

Marmara’da toplanan müsilaj miktarı 7 bin 932 metreküp oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 7 bin 932 metreküp müsilajı temizlediklerini, bin 928 atık su numunesini laboratuvarlarda incelediklerini açıkladı.

Marmara Denizi'ni esir alan müsilaj, bazı bölgelerde etkisi yitirdi, bazılarında ise temizlenmesine rağmen yeniden çoğaldı.

Müsilaja karşı başlatılan eylem planı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, valiliklerle birlikte çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda günlük temizlenen müsilaj miktarında 7 bin 932 metreküpe ulaşıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinin 20'nci gününde 475 bölgedeki çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

TOPLAMDA 7 BİN 932 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Bakan Kurum, "27 Haziran'daki 502 metreküp müsilaj ile birlikte toplamda 7 bin 932 metreküp müsilajı toplayarak bertarafa gönderdik. 27 Haziran itibarıyla illerimizde İstanbul 3 bin 774 metreküp, Kocaeli 460 metreküp, Bursa 153 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 785 metreküp, Yalova 1830 metreküp müsilajı, sahadaki 1500'den fazla ekip arkadaşımız ve ekipmanımızla Marmara Denizi'mizden temizledik.” dedi.

1928 ATIK SU NUMUNESİ ALINDI

7 bin 20 denetimin yapıldığını dile getiren Bakan Kurum, “Çalışmalarımızın ara vermeden sürdürdüğümüz 20'nci gününde; toplam 7 bin 20 denetimi tamamladık, 1928 atık su numunesi aldık, numuneleri çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara Denizi'mizi hep birlikte, gece gündüz çalışarak temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.