Marmara'da tsunami gözlem istasyonu: 20 ile daha kurulacak!

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Marmara Denizi'nde deprem sonrası oluşabilecek tsunamiye karşı deprem tsunami gözlem istasyonu kuruldu.

Bu istasyondan gelecek erken veriler sayesinde can kayıplarının önüne geçilebilecek.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından İstanbul Kartal'da kurulan istasyon sensörlerden oluşuyor.

"Bu istasyonların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rastahane Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özeneri yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Hiçbir zaman pasifikte olan bir tsunami gibi tsunami beklemiyoruz ama yine de 40 santimlik bir dalganın insanların ayağını yerden keserek can kaybına yol açacağı düşünülürse bu istasyonların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kıyıda veya denizde veya kıyıdan 100-150 kilometre içersinde büyük bir deprem olduğu zaman tsunami riski bulunmakta.