Marmara'dan 10 bin 434 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2 Temmuz günü topladığımız 475 metreküp müsilajla birlikte toplam 10 bin 434 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik” dedi.

Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliğinde 25'inci gün de geride kaldı.

Günlük toplanan müsilaj miktarını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “2 Temmuz günü topladığımız 475 metreküp müsilajla birlikte toplam 10 bin 434 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik.” dedi.

582 BÖLGEDE TEMİZLİK

Buna göre; 2 Temmuz itibarıyla İstanbul’da 5 bin 877 metreküp, Kocaeli’de 476 metreküp, Bursa’da 166 metreküp, Tekirdağ’da 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale’de 915 metreküp, Yalova’da 2 bin 35 metreküp olmak üzere toplamda 582 bölgede müsilaj temizliği yapıldı.

37 İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Bakan Kurum, “Karadan 402, denizden 180 bölgede temizleme çalışmalarımızı sürdürdük. Denetimlerimizin 25’inci gününde toplam; 8 bin 427 denetimi tamamladık. Mevzuata uymayan işletmelerden 37’sini faaliyetten men ettik, 134'üne 17 milyon 99 bin TL idari para cezası uyguladık. 2 bin 231 atık su numunesi inceledik. Marmara'mız mavisine kavuşuyor.” ifadelerini kullandı.