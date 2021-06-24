Marmara’dan toplam 6 bin 159 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara’dan toplam 6 bin 159 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denetimlerimizde mevzuata aykırı davranan 20 işletmeye faaliyetten men cezası verdik. Toplam 6 bin159 metreküp müsilajı Marmara’dan temizledik” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplanan müsilaj rakamını verdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine ilişkin, şu bilgileri aktardı:

6 BİN159 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ

"Marmara Denizimizdeki müsilaj seferberliğimizin 16'ncı gününde 421 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik. 23 Haziran günü ile birlikte toplam 6 bin159 metreküp müsilajı Marmara Denizimizde temizledik. 23 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul 2 bin 534 metreküp, Kocaeli 424 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 631 metreküp, Çanakkale 648 metreküp, Yalova 1636 metreküp müsilajı 360 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik."

13 MİLYON 897 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Kurum, "Düzenli sürdürdüğümüz denetimlerimizde mevzuata aykırı davranan 20 işletmeye faaliyetten men cezası verdik. Toplam 6 bin 148 denetimde işletmelere 13 milyon 897 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimizdeki çalışmalarımızı 7/24 esasıyla sürdürüyoruz." bilgisini verdi.