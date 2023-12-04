Marmara'de deprem! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Olumsuz bir çağrı yok! Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden sonra açıklama yapan Bakan Koca, "Depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır" dedi.

ensonhaber.com

Marmara'da yaşayan vatandaşlar, 5.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı...

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliğini AFAD, 8,98 kilometre olarak açıkladı.

Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi.

Depremi hisseden vatandaşlar korkudan sokaklara dökülürken, ekipler ise hızla sahaya indi.

Başta AFAD ekipleri olmak üzere bölgelerde çalışmalar sürerken, depremden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı;

"Olumsuz bir çağrı yok"