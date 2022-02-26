Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir'in batısı ile İzmir il geneli ve Manisa'nın kuzey ve batısında sağanak beklendiği belirtildi. Ani sel baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada yarın Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir'in batısı ile İzmir il geneli ve Manisa'nın kuzey ve batısında gök gürültü sağanak beklendiği, yağışların gece yarısından itibaren Edirne ve Kırklareli'nin kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklini alacağının tahmin edildiği ifade edildi.

RÜZGAR AKŞAM SAATLERİNDEN ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Açıklamada, ayrıca Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinde güney ve güneydoğu ile kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve aynı günün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.

SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.