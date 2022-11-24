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    Marmaray arızalı mı, neden arıza yaptı? Ne zaman düzelecek? Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

    Marmaray'da seferlerin aksaması sebebiyle mağdur olan vatandaşlar, "Marmaray arızalı mı? Ne zaman düzelecek?" sorularını araştırmaya başladı. Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı.
    • 24.11.2022 - 08:18
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    Marmaray arızalı mı, neden arıza yaptı? Ne zaman düzelecek? Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

    İstanbul'da işie ya da okula gidecek olan vatandaşlar, Marmaray seferlerinin aksamasıyla tedirgin oldu. Arama motorlarında ise yaşanan aksaklığın nedeni araştırılıyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle gerçekleştirilemedi duyuruldu.

    Marmaray’ın Halkalı-Göztepe hattı seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı, Gebze-Erenköy seferlerinin ise gecikmeli olarak gerçekleştiği belirtildi.

    Marmaray neden arıza yaptı?

    Marmaray sosyal medya resmi hesap üzerinden ise şu sözlerle açıklama yapıldı.

    “Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir”

    Marmaray arızalı mı, neden arıza yaptı? Ne zaman düzelecek? Ulaştırma Bakanlığı ndan açıklama geldi! #1

    Marmaray ne zaman düzelecek?

    Enerji sisteminde yaşanan teknik aksama sebebiyle Marmaray'da yapılamayan seferler, arıza giderildikten sonra devam edecek.  Marmaray'da yaşanan arıza düzeldiğinde haberimiz güncellenecektir.

    Marmaray arızalı mı, neden arıza yaptı? Ne zaman düzelecek? Ulaştırma Bakanlığı ndan açıklama geldi! #2


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