Marmaray, Başkentray ve İZBAN bayramda ücretsiz olacak

Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, bayram tatili 15 Temmuz da dahil ederek 9 güne çıkarıldı.

Aşılama çalışmalarının sonuç vermesi ve koronavirüsün etkinliğini kaybetmesi ile birçok kişi akraba ziyaret, ve bayram gezmesi planları yapmaya başladı.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan, bayram tatili süresince uygulanacak ücretsiz ulaşım müjdesi geldi.

Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da ücretsiz

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.