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Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri yarın ücretsiz olacak

Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri yarın ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir" dedi.