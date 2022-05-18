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Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri yarın ücretsiz olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir" dedi.
- 18.05.2022 - 08:46
- Güncelleme : 18.05.2022 - 09:26
Yarın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz olacağını bildirdi.
"19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir." bilgisine yer verdi.