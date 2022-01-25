Marmaray çalışıyor mu, ücretsiz mi? Marmaray kullanacaklar dikkat

İstanbul'da hızını artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, Marmaray'ı kullanacak olan vatandaşlar çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, Marmaray çalışıyor mu, ücretsiz mi?

Ocak ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Türkiye yoğun kar yağışının etkisinde kalırken, İstanbul'da hayat durdu.

Yağan yoğun kar yağışı Megakent'i etkilerken, özellikle ulaşım kilitlendi ve evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Özel araçlarını yollarda bırakan vatandaşlar toplu taşımaya koşarken, Marmaray gece boyunca ücretsiz hizmet verdi.

Yeniden Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar, "Marmaray çalışıyor mu, ücretsiz mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Marmaray çalışıyor mu, ücretsiz mi? İşte Marmaray çalışma saatleri...

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

Marmaray çalışma saatleri ile ilgili TCDD ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 24 saat hizmet vereceğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir." açıklamasını yaptı.

TCDD ise "İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir." açıklamasında bulundu.