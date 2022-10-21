Marmaray neden arıza yaptı? Ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi!

Marmaray neden arıza yaptı? Ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi!

Marmaray'da yaşanan arıza, birçok vatandaşın ulaşımını zorlaştırdı. Peki Marmaray neden arıza yaptı? Ne zaman düzelecek? Beklenen resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

İstanbul'da yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçlarından biri de Marmaray.

Gün içerisinde Marmaray'ın birkaç seferini iptal etmesi üzerine vatandaşlar sebebini merak etti.

Marmaray'da yaşanan duraksamanın sebebi arama motorlarında araştırılıyor.

Diğer yandan yolculuk yapmak isteyen ve mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, "Marmaray neden arıza yaptı? Ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt arıyor.

Marmaray'daki arızanın sebebi merak edilirken, beklenen resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Marmaray'da arıza mı var?

İstanbul toplu taşıması olan Marmaray'da durakların aksaması hakkında yapılan resmi açıklama şöyle;

"Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."

Marmaray ne zaman düzelecek?

Yaşanılan arızanın ne zaman düzeleceği ile iligli henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.