Marmaray rekor tazeledi: Bir günde 743 bin 596 yolcu

AA

Marmaray, yolcu taşımacılığı kapsamında rekorlar kırmaya devam ediyor...

Son olarak Marmaray'ın bir günde 743 bin 596 yolcu taşıyarak rekor tazelemesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu açıklamasında "Bu yıl 24 Şubat'ta 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu." ifadelerine yer verdi.

BUGÜNE KADAR 1 MİLYAR 226 MİLYON YOLCUYA HİZMET

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, Marmaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013'te açıldığını hatırlattı.

Hattın açıldığı günden bugüne 1 milyar 226 milyon yolcuya hizmet ettiğini aktaran Uraloğlu, yolcu sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye hizmet vererek yolcu rekoru kırdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu yıl 24 Şubat'ta 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

BİR GÜNDE ORTALAMA 600 BİN VATANDAŞA HİZMET

Vatandaşların bu hatla Sirkeci ile Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Gurur projelerimizden Marmaray muadillerine göre, 60,46 metrelik dünyanın en derin batırma tüp tüneliyle iki kıtayı birbirine bağlıyor." dedi.

Uraloğlu, Marmaray'ın bir günde ortalama 600 bin vatandaşa hizmet verdiğine dikkati çekerek, şu sözleri sarf etti: