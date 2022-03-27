Marmaray’da günlük yolcu rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Mart'ta Marmaray'da günlük yolcu rekorunun kırıldığını bildiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada taşınan yolcu sayısı, 580 bin 560 olarak duyuruldu.

İstanbul'da en büyük kolaylıklardan birisi olan Marmaray, her gün binlerce yolcu taşıyor.

Çok fazla tercih edilen ve zor hava koşullarında geç saatlere kadar çalışan Marmaray, geniş ulaşım ağı ile dikkati çekiyor.

Her gün kullanılan Marmaray hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise, 24 Mart'ta rekor kırıldığını söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ DEĞERİNİ KORUYOR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Marmaray'ın İstanbul'un kentsel yaşamını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kent sakinlerine çağdaş bir şehir yaşamı sunması ve modern ulaşım hizmeti ile Türkiye'de ve dünyadaki değerini koruduğu bildirildi.

Asya ve Avrupa kıtasını 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray'ı, 5 Kasım 2021'de 567 bin 169 yolcunun kullandığı anımsatıldı.

580 BİN 560 YOLCU

Bu sayının 24 Mart'ta 580 bin 560'a çıkarak bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığı belirtilerek, "Marmaray'da yolcu yoğunluğun en çok yaşandığı istasyonların Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Söğütlüçeşme, Ayrılık Çeşmesi ve Bakırköy olduğu belirlendi.

Bu istasyonlar, taşınan yolcuların yüzde 52'sini ağırladı. Yolcuların yüzde 51'inin Avrupa yakası, yüzde 49'unun ise Anadolu yakasından hareket ettiği tespit edildi" denildi.