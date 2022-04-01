Petrol
104.71
0.00%
Euro
16.22
-0.18%
Dolar
14.69
0.12%
Altın
908.41
-0.58%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
685.346
1.40%
BTXN Coin
36.50
-0.19%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Marmaray'da sefer saatlerine Ramazan düzenlemesi

    Marmaray seferleri ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 21:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaray'da sefer saatlerine Ramazan düzenlemesi

    Onbirayın sultanı Ramazan, bu akşam kılınacak ilk teravihle birlikte başlıyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan boyunca Marmaray seferlerinde yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu.

    SEFERLER CUMA VE CUMARTESİ GÜNLERİ GECE 02.00'YE KADAR UZATILDI

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

    Marmaray da sefer saatlerine Ramazan düzenlemesi #1

    Marmaray da sefer saatlerine Ramazan düzenlemesi #2


    İlginizi Çekebilir

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Esenyurt'ta karısını boğarak öldüren adama müebbet hapis talebi
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta karısını boğarak öldüren adama müebbet hapis talebi

    Kastamonu'da kar sularının erimesiyle Ezine Çayı taştı
    İç Haber

    Kastamonu'da kar sularının erimesiyle Ezine Çayı taştı

    Görüş Bildir