Marmaray'da sefer saatlerine Ramazan düzenlemesi

Marmaray seferleri ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Onbirayın sultanı Ramazan, bu akşam kılınacak ilk teravihle birlikte başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan boyunca Marmaray seferlerinde yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu.

SEFERLER CUMA VE CUMARTESİ GÜNLERİ GECE 02.00'YE KADAR UZATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.