Marmaray'da yanında oturan kadının başörtüsünü açmaya çalıştı: Sert tepki gösterildi Marmaray'da iddiaya göre bir kadın, yanında oturan başörtülü kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Yaşanan skandala kayıtsız kalamayan yolcular duruma tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Türkiye seçim atmosferini geride bıraktı.

Seçim sürecinde muhafazakar kesime yönelik saldırılar ve nefret dolu söylemler dozunu artışmıştı.

Özellikle televizyon ekranlarında kamuya açık alanlarda tesettür üzerinden kadınlara yönelik hakaret ve psikolojik şiddet sürüyor.

Laik damarı hortladı

Bir kadının laik damarının hortladığı görüntüler İstanbul'da kayda geçti.

İstanbul'un en işlek toplu taşıma araçlarından birisi olan Marmaray'da kayda geçen görüntüler pes dedirtti.

Kadının başörtüsünü çıkartmaya çalıştı

Tren seyir halindeyken bir şahıs yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı.

Tepki gösterildi

Olay sırasında trende bulunan bir vatandaş ise yaşanılanlara çok sert tepki gösterdi.

"Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun"

Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?" diyerek tepki gösterdi.

Tehdit etti

Bu tepki üzerine kadın ise "Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Yaşananların kayıt altına alınmasının ardından sosyal medyada vatandaşlar yaşam tarzına müdahale eden olay karşısında tepkilerini ifade ettiler.